Radijski program Ars jubilejno leto zaključuje z dokumentarnim portretom

Ljubljana, 11. decembra - Z dokumentarnim filmom o radijskem programu Ars se tretji program Radia Slovenija približuje koncu praznovanja letošnje 60-letnice. Dokumentarni filmski portret, v katerem je scenarist in režiser Amir Muratović predstavil delo in nastajanje programa, so danes prikazali v Slovenski kinoteki. V torek ga bodo predvajali na prvem programu TV Slovenija.