V arabskem svetu stavka v podporo Palestincem v Gazi

Ramala/Aman/Bejrut, 11. decembra - V več arabskih državah, med njimi v Libanonu in Jordaniji, danes v znak solidarnosti s Palestinci in z namenom doseganja prekinitve ognja v Gazi potekajo splošne stavke. Podjetja, šole in vladni uradi so v znak protesta proti vojni zaprti tudi na zasedenem Zahodnem bregu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.