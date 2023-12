Na Pohorju na ogled zbirka smuči in druge stare smučarske opreme

Maribor, 26. decembra - Nedaleč od Mariborske koče je v garaži hiše na Hočkem Pohorju na ogled bogata zbirka smuči in druge stare smučarske opreme. Zbiratelj Duško Uršič je v več kot 30 letih zbral več tisoč predmetov, med njimi 350 smuči. Nekateri primerki so stari tudi več kot 150 let.