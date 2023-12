Na grških nogometnih stadionih brez gledalcev do 12. februarja

Atene, 11. decembra - Po ponavljajočih se hudih izgredih med huligani in policijo, spopadih med nogometnimi navijači in grožnjah sodnikom se je grška vlada odločila za drastične ukrepe. Vse do 12. februarja 2024 so navijačem prepovedali vstop na stadione, tekme v domači grški superligi bodo potekale pred praznimi tribunami, poroča nemška agencija dpa.