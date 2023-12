Bruselj pozdravlja premik v pogovorih o širitvi schengna na Romunijo in Bolgarijo

Dunaj/Bukarešta/Sofija, 11. decembra - Evropska komisija je danes pozdravila napredek v pogovorih med Avstrijo ter Romunijo in Bolgarijo o pridružitvi teh dveh držav schengenskemu območju. Poudarili so, da so pripravljeni zagotoviti zadostna sredstva za varovanje zunanjih meja, kot glede na poročanje avstrijskih medijev zahteva Dunaj.