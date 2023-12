Znova zaživela železniška povezava med Lendavo in Murskim Središćem

Lendava, 11. decembra - Med Lendavo in Murskim Središćem na Hrvaškem so danes znova vzpostavili pred časom ukinjeno železniško povezavo. Lendava je tako spet del železniškega sistema, kar bo olajšalo potovanja in povečalo mobilnost lokalnega prebivalstva, je ob tem na slovesnosti v Lendavi poudaril župan Janez Magyar.