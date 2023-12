Tevž Logar kustos 10. trienala sodobne umetnosti U3

Ljubljana, 11. decembra - Kustos 10. trienala sodobne umetnosti U3, ki bo prihodnje leto od junija do novembra v Moderni galeriji v Ljubljani, bo kustos Tevž Logar, so sporočili iz Moderne galerije. Urednik in pisec Logar je bil doslej kustos ali sokustos več samostojnih in skupinskih razstav, sodeloval je tudi z več ustanovami, galerijami in založniki doma in po svetu.