V Cankarjevem domu ta teden vabijo v Ilustratorski kot

Ljubljana, 11. decembra - V Veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma (CD) bo do nedelje odprt Ilustratorski kot, kjer je na ogled in naprodaj izvirna slovenska knjižna ilustracija. Predstavljene so ilustracije domačih ustvarjalcev in ustvarjalk, ki so v zadnjih letih izšle v knjižnih izdajah doma in po svetu.