Kumer na COP28: Za EU slab dogovor ni dogovor, potem je bolje odstopiti od pogajanj

Dubaj, 11. decembra - Za EU slab dogovor ni dogovor, v takem primeru je bolje odstopiti in ne končati pogajanj, je danes vtise podnebnih pogajanj v Dubaju strnil slovenski minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Ministri EU so enotni pri tem, da nima smisla leporečiti, če ne dosežemo dovolj ambicioznega zaključka glede odprave fosilnih goriv, je dejal.