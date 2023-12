Na območju Posavja in Bele krajine konec tedna ujeli devet organizatorjev nezakonitih prehodov meje

Obrežje/Brežice/Metlika, 11. decembra - Policisti novomeške policijske uprave so konec minulega tedna na območju Posavja in Bele krajine prijeli devet tujcev, ki so nezakonito prevažali migrante. Vsem so odvzeli prostost, jim zasegli vozila in jih bodo s kazensko ovadbo pripeljali pred preiskovalnega sodnika. Postopki z migranti pa še niso zaključeni, so sporočili.