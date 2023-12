Vrtine pri Rogaški Slatini še niso sanirali

Rogaška Slatina, 11. decembra - Atlantic Droga Kolinska še ni sanirala opazovalne vrtine v Spodnji Kostrivnici pri Rogaški Slatini, iz katere zaradi poškodbe iztekata voda in ogljikov dioksid. Kot so pojasnili za STA, so v nedeljo izvedli prvi poskus t. i. dušitve vrtine, a so morali dela prekiniti. Drugi poskus je predviden za danes. Zagotovili so, da so poskrbeli za varnost.