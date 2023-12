Novogoriška občina širi sistem izposoje koles

Nova Gorica, 11. decembra - Mestna občina Nova Gorica je sistem izposoje koles razširila s 13 novimi postajališči in novimi kolesi. Dodali so 22 navadnih, 30 električnih, eno tovorno kolo in tandem. Uporabnikom bo omogočala lažje prehajanje iz avtomobilov na bolj trajnostni način premikanja po mestu, so sporočili iz Mestne občine Nova Gorica.