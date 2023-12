Nemški Bosch namerava ukiniti 1500 delovnih mest

Karlsruhe, 11. decembra - Nemški industrijski velikan Bosch, ki skrbi tudi za dobavo avtomobilskih delov, namerava do konca leta 2025 ukiniti 1500 delovnih mest v razvoju, administraciji in prodaji. Kot razlog so v podjetju navedli razvoj avtomobilske industrije, ki se premika od motorjev z notranjim zgorevanjem k električnim vozilom.