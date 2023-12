Snežne razmere v visokogorju

Predvsem so nevarna strma pobočja ter mesta z napihanim snegom, kjer lahko ob manjši obremenitvi sprožite manjši ali srednje veliki plaz kložastega snega. Vetru izpostavljene lege so močno spihane in ponekod poledenele, poledenela mesta so tudi v sredogorju, kjer je sega malo. Tam je nevarnost zdrsa.

Snega je malo, več le v visokogorju, nad okoli 2000 metri debelina snežne odeje hitro narašča. V preteklih dneh se je zlasti v sredogorju nekoliko sesedla, zaradi dnevnih otoplitev je nastajala skorja, le v senčnih legah je sneg ostal večinoma suh. V visokogorju je stanje snežne odeje precej različno. V zatišnih legah je večinoma mehak, sicer pa je na površini skorja, ki je nastala predvsem zaradi vpliva vetra. Vetru izpostavljene lege so spihane, ponekod poledenele, v zavetrnih legah so klože.

Danes bo sprva delno jasno, popoldne se bo oblačnost povečala, ponekod bo tudi megleno. Čez dan bodo manjše, krajevne padavine. Ničta izoterma bo nad 2500 metri nadmorske višine. Pihal bo zmeren do močan zahodni do jugozahodni veter, ki bo proti večeru slabel in se obračal v severozahodno smer. Jutri bo sprva precej jasno, proti poldnevu se bo pooblačilo, zvečer bo tudi megleno. Manjše padavine se bodo proti večeru pojavljale v hribih zahodne Slovenije. Pihal bo šibak jugozahodni veter, ki se bo proti večeru krepil. V sredo bo oblačno in megleno s padavinami, ki bodo pogostejše in izrazitejše v južni polovici Slovenije. Meja sneženja bo zjutraj na okoli 2000 metrih. Čez dan se bo spuščala, v gorah bo ob glavnini padavin med 800 in 1200 metri. Pihal bo zmeren jugozahodnik, ki bo popoldne slabel in se proti večeru začel obračasti v severovzhodno smer. Pričakujemo od 10 do 30 centimetrov novega snega, ki ga bo v visokogorju sprva prenašal jugozahodnik, kasneje pa severovzhodnik, ki se bo v četrtek čez dan krepil. V četrtek in petek bo suho in občutno hladneje, pihal bo zmeren do okrepljen veter severnih smeri.

Plazovna nevarnost se danes in jutri ne bo spremenila, tudi snežne razmere ne kaj dosti. Zaradi otoplitve se bo sneg tudi v visokogorju lahko prehodno nekoliko ojužil in sesedel, s strmih pobočij se bodo lahko sprožili posamezni kložasti plazovi. Tudi v grapah, kjer je sneg akumuliran, bo snežna odeja prehodno manj stabilna. V sredo bo novi sneg spremenil snežne in plazovne razmere, a ne pričakujemo, da bi se nevarnost bistveno povečala. Novi sneg bo zakril stare snežne nanose, novi zameti bodo najprej nastajali na severnih in vzhodnih straneh grebenov in sedel, nato pa na južnih in zahodnih. Nižje se bo novi sneg dobro sprijel s podlago, nad okoli 1800 metri pa slabše. Spontanega plazenja od srede dalje ne pričakujemo prav dosti, bodo pa plazovne razmere zahtevnejše zaradi novih klož in prekritih starih. Ob ohladitvi in vetrovnem vremenu od četrtka dalje bo sneg ostal suh in mehak ter slabo preobražen. Grebeni bodo spihani in poledeneli ali trdi.