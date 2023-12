Iz grških priporov spustili prvo skupino hrvaških navijačev

Zagreb, 11. decembra - Iz grških zaporov so v soboto iz pripora izpustili prvo skupino navijačev zagrebškega nogometnega kluba Dinamo, so poročali hrvaški mediji. Člani navijaške skupine Bad Blue Boys (BBB) so v priporu od avgusta zaradi sodelovanja v spopadu z navijači grškega nogometnega kluba AEK, v katerem je umrl en grški navijač.