Generalna skupščina ZN danes znova o humanitarni krizi v Gazi

New York, 12. decembra - Generalna skupščina Združenih narodov bo danes na izrednem zasedanju v New Yorku ponovno razpravljala o humanitarni krizi na območju Gaze, kjer že več kot dva meseca divja vojna med Izraelom in palestinskim skrajnim gibanjem Hamas. Po napovedih diplomatskih virov bi skupščina lahko glasovala o resoluciji o prekinitvi ognja v Gazi.