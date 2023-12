Ekipa slovenskih študentov na univerzitetnem programerskem tekmovanju z uvrstitvijo na evropsko prvenstvo

Ljubljana, 11. decembra - Na študentskem tekmovanju najboljših programerjev v Srednji Evropi, ki sta ga pretekli vikend v Ljubljani organizirala fakulteta za računalništvo in informatiko in društvo ACM Slovenija, sta se najboljši ekipi z ljubljanske univerze uvrstili na evropsko prvenstvo. Pomerilo se je okoli 60 ekip z najboljših univerz v regiji, so sporočili s fakultete.