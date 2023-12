Po Sloveniji se stopnjuje praznično dogajanje, dedki Mrazi in Božički že obiskujejo otroke

pripravila Andreja Seršen Dobaj

Ljubljana, 15. decembra - Konec leta se nezadržno približuje in v številnih krajih po Sloveniji se stopnjuje praznično dogajanje. V prihodnjih dneh bo v praznično okrašenih okoljih vedno več koncertov, kulinarične ponudbe in prireditev za otroke. Dedki Mrazi in Božički sicer že obiskujejo otroke, vrhunec dogajanja pa bo seveda med božičem in silvestrovim.