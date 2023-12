Vreme: Pretežno oblačno

Ljubljana, 11. decembra - Dopoldne bo po nekaterih nižinah še megleno, drugod pa bo zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo oblačnost naraščala. Tu in tam bodo popoldne in zvečer možne manjše padavine. Ponekod bo pihal jugozahodnik, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem in na jugovzhodu do 12 stopinj Celzija.

Ponoči se bo razjasnilo. Po nižinah notranjosti ter tudi na Primorskem bo megleno, ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, ob morju okoli 5 stopinj Celzija.

V torek zjutraj in dopoldne bo v višjih legah še sončno, po nižinah pa megleno. Popoldne se bo od zahoda oblačilo. Zvečer bo v zahodnih krajih začelo rahlo deževati. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, v južni Sloveniji od 10 do 13 stopinj Celzija.

Obeti: Do srede zjutraj se bo povsod pooblačilo. Padavine bodo čez dan zajele večji del države. Meja sneženja se bo proti večeru spustila do nadmorske višine okoli 1000 m.

V četrtek bodo padavine ponehale, od zahoda se bo jasnilo. Na Primorskem bo zapihala burja.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo je ciklonsko območje z vremensko fronto, ki se nahaja v bližini Alp. Nad naše kraje z zahodnimi vetrovi doteka občasno bolj vlažen in razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Popoldne in zvečer bodo predvsem v hribovitih krajih severno in južno od nas možne krajevne padavine. Ponekod bo zapihal jugozahodnik, ob severnem Jadranu šibak do zmeren jugo. Razmeroma toplo bo.

V torek bo sprva v višjih legah precej jasno, po nižinah bo veliko megle ali nizke oblačnosti, ki bo tudi ob severnem Jadranu. Popoldne bo oblačnost od zahoda naraščala. V Kvarnerju in v Gorskem kotarju bo začelo rahlo deževati.

Biovreme: V ponedeljek in torek bo vremenski vpliv zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost.