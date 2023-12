Cene nafte pridobivajo nekaj izgubljenega

Singapur, 11. decembra - Cene nafte danes nadaljujejo petkovo rast in tako pridobivajo nekaj izgubljenega, potem ko so v minulem tednu ob nejasnostih glede nadaljnje politike črpanja velikih dobaviteljic padle na najnižje ravni v pol leta. K vnovični rasti so delno pripomogle spodbudne novice z ameriškega trga dela.