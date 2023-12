Finance o novem argentinskem predsedniku (11. 12.)

Ljubljana, 11. decembra - Blaž Abe v komentarju Kako slabo mora iti državi, da izvoli anarhokapitalista? piše o novem argentinskem predsedniku Javierju Mileiu. Argentino so v preteklosti že vodili idealisti, populisti in vojaški diktatorji. V najslabšem primeru bo Milei Argentino peljal v bankrot, pravi. In tudi to ne bo nič posebnega, Argentinci so jih videli že devet.