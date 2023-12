Kijev, 11. decembra - Ukrajinska zračna obramba je prestregla osem ruskih raket, ki so bile davi na poti proti prestolnici Kijev, so sporočili iz ukrajinske vojske. Razbitine raket so padle na tla na vzhodu mesta, pri čemer so bili ranjeni najmanj štirje ljudje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.