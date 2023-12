Kralji v New Yorku klonili proti rangerjem

New York, 11. decembra - Hokejisti Los Angeles Kings so tokrat v severnoameriški ligi NHL gostovali v Madison Square Gardnu, kjer so jih domači New York Rangers premagali kar s 4:1. Po nizu 11 zaporednih gostujočih zmag so kralji, ki jih kot kapetan vodi Slovenec Anže Kopitar, v gosteh izgubili še drugič zaporedoma. Kopitar je bil podajalec pri edinem golu gostov na tekmi.