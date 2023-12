Anže Kopitar si želi vsaj še en Stanleyjev pokal

New York, 11. decembra - Slovenski hokejski as Anže Kopitar je po porazu kraljev v New Yorku proti domači ekipi Rangers dejal, da si želi osvojiti vsaj še eno prvenstvo lige NHL, da bosta to lahko doživela tudi njegova otroka. Sicer pa je rojakoma Anamarii Goltes in košarkarskemu zvezdniku Luki Dončiću že čestital za nedavno rojstvo hčerke Gabriele.