Gorski reševalci po dolgem iskanju rešili obnemogla planinca

Kranjska Gora/Tolmin, 10. decembra - Na pobočju Javorji v občini Kranjska Gora sta dopoldne obtičala obnemogla planinca. Gorski reševalci so ju iskali dlje časa. Na koncu so ju našli, z vitlom dvignili v helikopter in prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice, je objavila Uprava RS za zaščito in reševanje. Eden izmed pohodnikov pa je bil lažje telesno poškodovan.