Skupina zdravnikov zdravstvo.si opozarja na problematiko nedostopnega javnega zdravstva

Ljubljana, 10. decembra - Člani skupine zdravnikov zdravstvo.si ob dnevu mednarodnega boja proti korupciji opozarjajo, da Slovenija še nima konkurenčnega in vsem dostopnega javnega zdravstva. Ob tem so poudarili, da to potrjujejo ukinitev novele zakona o javnem naročanju, prihajajoči interventni zakon ter odsotnost reforme v smeri dostopnega javnega.