V reki Idrijci našli truplo

Tolmin, 10. decembra - Očividci so danes nekaj pred 12. uro v reki Idrijci v bližini naselja Slap ob Idrijci v občini Tolmin opazili utopljeno osebo. Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Tolmin so jo s pomočjo čolna potegnili na površje in predali pristojnim službam, je na spletni strani objavila Uprava RS za zaščito in reševanje.