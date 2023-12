Na MZEZ ob 75. obletnici splošne deklaracije človekovih pravic opozarjajo na neuresničena načela

Ljubljana, 10. decembra - Ob današnji 75. obletnici sprejema splošne deklaracije človekovih pravic so se na zunanjem ministrstvu poklonili odtlej doseženem napredku, a opozorili, da načela deklaracije še niso uresničena. Predsednica države Nataša Pirc Musar pa je opozorila, da so človekove pravice univerzalne, neodtujljive, nedeljive ter medsebojno odvisne in povezane.