Policija prosi za informacije v zvezi z incidentom ob začetku festivala LGBT filma

Ljubljana, 10. decembra - Policija vse, ki bi karkoli vedeli o incidentu ob sobotnem začetku festivala LGBT filma v Kinodvoru v Ljubljani, ko je skupina mladostnikov, starih od 15 do 18 let, strgala mavrično zastavo iznad vhoda v poslopje in jo zažgala, poziva k posredovanju informacij. Ob tem opozarja na ničelno toleranco do vseh oblik nasilja.

Kot so v današnjem sporočilu za javnost zapisali na Policijski upravi (PU) Ljubljana, so bili v soboto okoli 17.30 obveščeni o poškodovanju zastave pred stavbo na območju centra Ljubljane.

Policisti so ugotovili, da je skupina mladostnikov stopila k drogu pred stavbo, z njega snela mavrično zastavo in jo zažgala. Osumljenci so bili oblečeni večinoma v črna oblačila, zraven je bilo tudi dekle, oblečeno v bel plašč. Skupina je nato zbežala v smeri Miklošičeve ceste.

Policisti vse okoliščine dogodka še preverjajo in zbirajo obvestila v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

V PU Ljubljana vse, ki bi karkoli vedeli o dogodku ali so opazili navedeno skupino mladostnikov, prosijo, da informacije sporočijo na Policijsko postajo Ljubljana Center, številko 113 ali anonimno na 080 1200.

Ob tem so izpostavili še, da ima policija ničelno toleranco do vseh oblik nasilja. Nasilje ostro obsoja in bo storila vse, da storilce odkrije in ustrezno sankcionira.

Festival se je v Ljubljani začel v soboto. Na njem bodo skupaj prikazali 24 igranih celovečernih in dokumentarnih ter 19 kratkih filmov iz 27 držav. V središče so tokrat postavili južnokorejski film. Festival bo potekal na treh lokacijah po mestu.