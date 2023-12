V bližini Niša odprli plinovod med Srbijo in Bolgarijo

Niš, 10. decembra - V bližini Niša so danes uradno odprli nov plinovod med Srbijo in Bolgarijo. Slovesnosti so se udeležili predsednika Srbije in Bolgarije Aleksandar Vučić in Rumen Radev, pa tudi predsednik Azerbajdžana Ilham Alijev in vodja delegacije EU v Srbiji Emanuel Giofre, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.