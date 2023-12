Incident ob začetku festivala LGBT filma odmeva v javnosti

Ljubljana, 10. decembra - Potem ko je skupina mladih ob začetku festivala LGBT filma v soboto strgala mavrično zastavo iznad vhoda v Kinodvor v Ljubljani in jo zažgala, iz politike in civilne družbe prihajajo obsodbe tovrstnega ravnanja. "To ni sprejemljivo," je opozorila ministrica za kulturo Asta Vrečko.