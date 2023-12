Na Prevaljah odprli sodoben plezalni center za vse generacije

Prevalje, 9. decembra - Plezalni center Prevalje, ki so ga danes odprli v družbi plezalke Janje Garnbret, je po besedah župana Prevalj Matica Tasiča po vsebini in opremi unikaten in eden najbolj atraktivnih na svetu. Minister Matjaž Han pa v njem vidi tudi dodano vrednost za turizem. Naložba v center, v katerem bo trenirala tudi Garnbret, je vredna pet milijonov evrov.