Newyorški borzni indeksi napredovali že šesti teden zapored

New York, 9. decembra - Osrednji borzni indeksi Wall Streeta so v petek sklenili že šesti zaporedni teden rasti, kar je najdaljši zmagoviti niz v zadnjih štirih letih. Vlagatelje je v petek poročilo o zaposlovanju in stopnji brezposelnosti prepričalo, da gospodarstvo ostaja v dobri kondiciji, večjo rast pa je preprečil strah, da je trg delovne sile morda preveč trden.