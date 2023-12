Kovačič: Predlagali smo čim prejšnja pogajanja o odpravi plačnih nesorazmerij v visokem šolstvu

Ljubljana, 8. decembra - Na današnjem sestanku ministrstev za visoko šolstvo ter za javno upravo in visokošolskega sindikata so sindikalisti predlagali čim prejšnja pogajanja o tem, na kakšen način bi lahko visokošolskim delovnim mestom zagotovili natančno opredeljeno in korektno odpravo plačnih nesorazmerij, je po sestanku dejal predsednik VŠS Gorazd Kovačič.