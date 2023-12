Evropske borze v zelenem; dražja nafta, cenejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 8. decembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes zvišali. Oči vlagateljev so uprte predvsem v naslednje poteze centralnih bank. Podatki o ameriškem trgu dela so spodbudili denarne trge, a hkrati povzročili zadržanost glede možnosti znižanja obrestnih mer v prvi polovici leta 2024. Nafta se je podražila, tečaj evra pa se je znižal.