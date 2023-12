Pregled - svet, 8. 12. (petek)

GAZA - Izrael je nadaljeval napade vzdolž Gaze. Izraelska letala so ciljala tarče v mestih Gaza na severu in Han Junis ter Rafa na jugu palestinske enklave. Kljub mednarodnim pozivom k umiritvi razmer je izraelska vojska še naprej izvajala tudi racije na zasedenem Zahodnem bregu, kjer je bilo v begunskem taborišču Al Fara ubitih šest ljudi. Po družbenih medijih so zaokrožili posnetki pridržanja več deset palestinskih moških, slečenih do spodnjega perila.

NEW YORK - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je na izrednem zasedanju Varnostnega sveta ZN o položaju na Bližnjem vzhodu ponovno zahteval takojšnjo ustavitev spopadov. Kot je dejal, surovost pripadnikov Hamasa ne mora opravičiti kolektivnega kaznovanja Palestincev. Osnutek resolucije z zahtevo za ustavitev spopadov so pripravili Združeni arabski emirat, vendar se obeta veto ZDA.

BRUSELJ - Finančni ministri članic EU so se dogovorili, da bo vodenje Evropske investicijske banke (EIB) prevzela španska gospodarska ministrica Nadia Calvino, ki bo prva ženska na čelu banke s sedežem v Luksemburgu. 55-letnica je v boju za stolček premagala podpredsednico Evropske komisije, pristojno za konkurenco, Danko Margrethe Vestager, ki je sporočila, da se vrača v komisijo.

BRUSELJ - Finančni ministri držav članic EU so odobrili posodobljeni madžarski načrt za okrevanje in odpornost, s čimer so prižgali zeleno luč za izplačilo nekaj manj kot 920 milijonov evrov predplačila iz sklada za okrevanje po pandemiji covida-19 Budimpešti. Pri tem ji ne bo treba izpolniti nobenih pogojev.

BRUSELJ - Finančnim ministrom držav članic EU ponoči ni uspelo doseči dogovora o reformi javnofinančnih pravil unije. Poudarili so sicer, da je bil dosežen napredek, delo pa bodo nadaljevali v prihodnjih dneh. Špansko predsedstvo Sveta EU pa je pripravljeno do konca leta sklicati novo izredno zasedanje, da bi sklenili dogovor.

MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin je pričakovano napovedal, da se bo marca na volitvah potegoval za še en predsedniški mandat. To bi mu omogočilo obstanek na oblasti najmanj do leta 2030, saj si bo po pričakovanjih brez težav zagotovil peti mandat.

KIJEV - Ukrajina je bila tarča novih ruskih napadov z raketami in droni. Nad regijama Kijev in Dnipropetrovsk je zračna obramba sestrelila 14 od 19 izstreljenih manevrirnih raket. Tarča raketnega napada je bil tudi Harkov, pri čemer je bila ranjena ena oseba. Dnipropetrovsk so ruske sile napadle tudi z droni.

BRUSELJ - Svet EU je na teroristični seznam Evropske unije dodal visoka predstavnika vojaškega krila skrajne palestinske organizacije Hamas, brigad Ezedin al Kasam, proti katerima so uvedli sankcije zaradi sodelovanja v terorističnih dejanjih. Sankcije so uvedli proti Mohamedu Deifu, ki je poveljnik vojaškega krila Hamasa od leta 2002, in njegovemu namestniku Marvanu Isi.

BRUSELJ - Pogajalci Sveta EU in Evropskega parlamenta so v četrtek dosegli napredek v pogajanjih o migracijskem paktu, a še niso sklenili dogovora. Kot je po 15 urah pogajanj sporočila evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson, je dogovor "na dosegu". Pogajanja bodo nadaljevali 18. decembra, napovedujejo v parlamentu.

BRATISLAVA - Slovaška predsednica Zuzana Čaputova je kritizirala spremembe slovaškega pravosodnega sistema, ki jih načrtuje vlada premierja Roberta Fica. Posebej je bila kritična do načrtovane ukinitve posebnega državnega tožilstva, pristojnega za organiziran kriminal in politične zločine, vključno s korupcijo, in napovedala veto.

BERLIN - Začel se je tridnevni kongres nemških socialdemokratov (SPD). Stranka, ki vodi vladajočo koalicijo, se dve leti po volitvah sooča s padcem podpore, zato je v ospredju razprava o njeni prihodnji usmeritvi. Na kongresu, ki poteka v senci nemške proračunske krize, so za vodenje stranke ponovno izvolili sedanja voditelja Larsa Klingbeila in Saskio Esken.

LOS ANGELES - Zvezni tožilci ZDA so v četrtek sina predsednika ZDA Hunterja Bidna obtožili davčne utaje in goljufij. Med letoma 2016 in 2019 naj ne bi plačal 1,4 milijona dolarjev davkov. V primeru obsodbe mu grozi do 17 let zapora. To je druga kazenska ovadba zoper sina Joeja Bidna, saj je bil septembra obtožen nezakonitega posedovanja orožja.

BRUSELJ - Belgijska vlada je predstavila prednostne naloge predsedovanja Svetu EU, ki ga bo z novim letom prevzela od Španije. Te so razdeljene v šest strateških področij - obramba pravne države in demokracije, krepitev konkurenčnosti, zeleni prehod, krepitev programa socialne in zdravstvene politike ter migracijska in azilna politika.

BRUSELJ - Letos je bilo med opravljanjem svojega dela po svetu ubitih 94 novinarjev, kar je 27 več kot lani, je razvidno iz poročila, ki ga je objavila Mednarodna zveza novinarjev (IFJ). Tako kot lansko so tudi letošnje leto zaznamovale smrti novinarjev na vojnih območjih. V Gazi je od 7. oktobra življenje izgubil več kot en novinar na dan, skupno že 68.

BAGDAD - Ameriško veleposlaništvo, ki se nahaja v močno varovani zeleni coni iraške prestolnice, je bilo tarča raketnih napadov. Po podatkih veleposlaništva poškodovanih ni bilo, niti ni bila povzročena škoda. Je pa veleposlaništvo pozvalo iraške oblasti k zaščiti diplomatskega osebja ZDA in zavezniških sil ter njihove infrastrukture.

DRESDEN - Nemška skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo (AfD) je bila na Saškem označena za ekstremistično organizacijo. Saška je že tretja nemška zvezna dežela, ki je regionalno vejo AfD označila za ekstremistično, potem ko je novembra enako storila dežela Saška-Anhalt, že leta 2021 pa tudi Turingija.

BERLIN - Stavka nemških strojevodij je ponovno ohromila železniški promet. Sindikat GDL je stavko sklical že četrtič letos. Prizadevajo si za bolj ugoden delavnik izmenskih delavcev in višje plače. 24-urna stavka se je v potniškem prometu začela v četrtek ob 22. uri, v tovornem pa ob 18. uri.

ZAGREB - Hrvaška policija je sporočila, da je vložila kazensko ovadbo proti nekdanjemu obrambnemu ministru Mariu Banožiću zaradi povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom. Banožića je hrvaški premier Andrej Plenković razrešil že na dan nesreče. Grozi mu zaporna kazen.