Na Brdu pri Kranju se začenja ministrsko srečanje držav Salzburškega foruma

Brdo pri Kranju, 11. decembra - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar bo danes in v torek na Brdu pri Kranju gostil kolege iz petih držav članic Salzburškega foruma, skupaj s predstavniki Češke, Madžarske, Poljske, Evropske komisije ter agencij Europol in Frontex. Glavni temi srečanja bosta prihodnost schengenskega območja in boj proti nezakonitim migracijam.