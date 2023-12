V Centru Rog bo vrata odprla novoletna popup trgovina Jelka

Ljubljana, 11. decembra - V Centru Rog bodo drevi odprli novoletno popup trgovino Jelka. Ponudila bo pisan nabor izdelkov skoraj 20 domačih oblikovalk in oblikovalcev. V goste so povabili tudi nekaj tujih ustvarjalcev novoletnih priboljškov. Trgovina Jelko - projekt, ki bo letos zaživel v tretji ediciji - bo odprta do 24. decembra.