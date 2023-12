V Pompejih odkrili zaporniško pekarno

Neapelj, 8. decembra - Arheologi so na območju antičnega mesta Pompeji našli zaporniško pekarno, v kateri so bili zaprti sužnji z osli, ki so mleli žito. Gre za majhen prostor brez pogleda na zunanji svet in z le majhnimi okenci z železnimi rešetkami, skozi katera je izpod stropa pronicala svetloba, so danes sporočili iz tamkajšnjega arheološkega parka.