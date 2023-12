Članice dale zeleno luč za izplačilo 920 milijonov evrov sredstev EU Madžarski

Bruselj, 8. decembra - Finančni ministri držav članic EU so danes odobrili posodobljeni madžarski načrt za okrevanje in odpornost, s čimer so prižgali zeleno luč za izplačilo nekaj manj kot 920 milijonov evrov predplačila iz sklada za okrevanje po pandemiji covida-19 Budimpešti. Pri tem ji ne bo treba izpolniti nobenih pogojev.