Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (8. 12.)

Ljubljana, 8. decembra - Tuje tiskovne agencije so povzele poročanje STA o izjavi slovenskega obrambnega ministra Marjana Šarca, ki je izpostavil, da je sodelovanje z Zahodnim Balkanom strateška prioriteta slovenske politike. Agencije so tudi povzele poročanje STA, da sta slovenski 2TDK in EIB podpisala posojilno pogodbo za drugi tir.