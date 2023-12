Novo zaposlovanje v ZDA novembra preseglo pričakovanja

Washington, 8. decembra - Delodajalci v ZDA so novembra odprli 199.000 delovnih mest več, kot so jih ukinili. Neto zaposlovanje je preseglo pričakovanja analitikov, ki so napovedovali rast za 180.000 delovnih mest. Stopnja brezposelnosti je nazadovala z oktobrskih 3,9 odstotka na 3,7 odstotka, kar je prav tako pozitivno presenetilo trge.