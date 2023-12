Do konca novembra v Sloveniji 1335 prometnih nesreč pod vplivom alkohola

Ljubljana, 10. decembra - Alkoholizirani udeleženci v prometu so po podatkih Agencije za varnost prometa (AVP) letos do konca novembra povzročili 1335 prometnih nesreč, kar je 7,7 odstotka manj kot v enakem obdobju lani, ko jih je bilo 1447. Že prvi popit kozarec alkohola vpliva na reakcijski čas voznika, so pred začetkom preventivne akcije opozorili na AVP.