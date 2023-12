Dobri podatki s trga dela za zdaj niso navdihnili vlagateljev v New Yorku

New York, 8. decembra - Indeksi na newyorških borzah se v uvodu v zadnji trgovalni dan v tednu gibljejo neenotno in blizu izhodiščnih vrednosti. Novembrski podatki s trga dela, ki so presegli pričakovanja analitikov, tako vsaj za zdaj niso navdihnili vlagateljev na drugi strani Atlantika.