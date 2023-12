Izidi biatlona (2)

- ženske, 7,5 km: 1. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 20:59,9 (0) 2. Elvira Öbererg (Šve) 4,9 (1) 3. Justin Braisaz Bouchet (Fra) 19,7 (1) 4. Lena Haecki Gros (Švi) 20,1 (1) 5. Lisa Vittozzi (Ita) 24,4 (0) 6. Karoline Knotten (Nor) 40,4 (2) 7. Julia Simon (Fra) 44,2 (1) 8. Anamarija Lampič (Slo) 54,0 (3) 9. Ana Magnusson (Šve) 54,7 (1) 19. Jessica Jislova (Češ) 57,7 (0) ... 28. Polona Klemenčič (Slo) 1:43,0 (2) 53. Lena Repinc (Slo) 2:31,0 (2) 78. Živa Klemenčič (Slo) 3:31,0 (3) - svetovni pokal, skupno: 1. Lou Jeanmonnot (Fra) 223 točk 2. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 211 3. Franziska Preuss (Nem) 200 4. Lisa Vittozzi (Ita) 199 5. Karoline Offigstad Knotten (Nor) 199 6. Vanessa Voigt (Nem) 192 7. Elvira Öberg (Šve) 138 8. Lena Haecki-Gross (Švi) 133 9. Juni Arnekleiv (Nor) 123 10. Justine Brtaisdaz Nouchet (Fra) 123 ... 21. Anamarija Lampič (Slo) 63 50. Polona Klemenčič (Slo) 13 54. Lena Repinc (Slo) 7