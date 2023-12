Ljubljana, 8. decembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi popoldanske prometne konice povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Zastoji so na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri, na južni pa med razcepoma Kozarje in Malence proti Dolenjski.