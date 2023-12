Belgija predstavila prioritete svojega predsedovanja Svetu EU

Bruselj, 8. decembra - Belgijska vlada je danes predstavila prednostne naloge predsedovanja Svetu EU, ki ga bo z novim letom prevzela od Španije. Te so razdeljene v šest strateških področij - obramba pravne države in demokracije, krepitev konkurenčnosti, zeleni prehod, krepitev programa socialne in zdravstvene politike ter migracijska in azilna politika.