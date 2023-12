Na Pragerskem zaključili 113 milijonov evrov vredno nadgradnjo železniškega vozlišča

Pragersko, 8. decembra - Na Pragerskem so slovesno obeležili zaključek več kot 113 milijonov evrov vrednega evropsko sofinanciranega projekta nadgradnje vozlišča Pragersko z ureditvijo železniške postaje. Projekt je pomemben tudi za lokalno prebivalstvo, saj so po dolgih prizadevanjih dočakali cestni podvoz, potem ko je železnica do nedavnega povzročala čakanja in zastoje.