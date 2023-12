Ob letošnjem mednarodnem dnevu gora v ospredju obnavljanje gorskih ekosistemov

Ljubljana, 11. decembra - Ob današnjem mednarodnem dnevu gora so v PZS v ospredje postavili obnavljanje gorskih ekosistemov. To naj bo priložnost za večjo ozaveščenost o pomembnosti gorskih ekosistemov, ljudje pa naj v gore hodijo s ciljem hkratnega planinskega doživetja in varovanja gorske narave, je v poslanici ob mednarodnem dnevu pozval podpredsednik PZS Martin Šolar.