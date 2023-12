Ob mednarodnem dnevu boja proti korupciji pozivi k odgovornosti vseh v družbi

Ljubljana, 9. decembra - Ob današnjem mednarodnem dnevu boja proti korupciji je predsednik KPK Robert Šumi pozval k odgovornosti vseh v družbi za učinkovito preprečevanje korupcije in krepitev integritete. V iztekajočem se tednu so na KPK pripravili več dogodkov, na torkovi okrogli mizi so izpostavili vlogo prijaviteljev kot ključnih akterjev integritete družbe.